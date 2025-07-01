شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يكشف تفاصيل صعوده المسرح فى الكويت والمغرب بـ"العكاز".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الفنان تامر عاشور، كواليس صعوده على مسرح للفناء فى الكويت بالعكاز، قائلا:" أتصبت فى ماتش بينج بونج، وإلى الآن مش عارف أنا اتصبت إزاى؟ وصعدت على المسرح بالعكاز فى الكويت والمغرب، وكانوا حفلتين حلوين علشان ليا فترة لم أقدم حفلة واتبسطت جدا فيهم وكنت مشتاق أشوف الجمهور المغربى".

ونفى تامر عاشور، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، وجود أى خلاف مع الموسيقار الكبير هاني فرحات، مؤكدا أنه "من أول لقاء قبل أى حفلة فى أثناء البروفة بيكون بينا حب وابتسامة، والحمد لله مافيش بينا زعل، وعلاقتى بيه كلها حب وأخ كبير".

وتابع تامر عاشور: "أتمنى تقديم دويتو مع شيرين وأصالة وتقديم حفلات معا، وربنا يكرمنى إن شاء الله وأغنى معاهم وأتشرف بده، والصيف الجديد هقدم ألبوم سينجل، مؤكدا أنه قدم حفلة قوية مع أنغام، وحفلة "ليلة الدموع" مع حوالى 8 فنانين".