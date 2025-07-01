شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى: التعاون مع الهضبة متعة كبيرة والأغانى تتماشى مع تطور الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقى عادل حقى عن تفاصيل تعاونه مع النجم عمرو دياب فى ألبومه الجديد "ابتدينا"، مؤكدًا أن العمل مع "الهضبة" يمثل دائمًا تجربة فنية استثنائية.

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قال حقى: "أستمتع بالعمل مع عمرو دياب فى ألبوماته، وهو تعاون دائمًا ما يرتبط برائحة النجاح"، مشيرًا إلى أنه شارك فى توزيع 4 أغانٍ من الألبوم، من ألحان محمد يحيى وإسلام زكى وعمرو مصطفى.

وأضاف الموزع الموسيقى الشهير: "موسيقى الأغانى تتماشى مع التطور الموسيقى فى هذا العصر، مع الحفاظ على الطابع الخاص لعمرو دياب الذى يعرفه جمهوره"، مؤكدًا أن الألبوم سيحمل العديد من المفاجآت الفنية التى تليق بمكانة "الهضبة" فى الساحة الغنائية.

يُذكر أن عادل حقى يعد أحد أبرز الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، وله تاريخ طويل من التعاون مع عمرو دياب في عدد من الألبومات الناجحة، مما يزيد من توقعات الجمهور للألبوم الجديد الذي سيطرح قريبًيشارك في الألبوم عدد كبير من الشعراء، أبرزهم: تامر حسين، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، منة القيعي، ومصطفى حدوته، وكل منهم له بصمة واضحة في مسيرة الهضبة الغنائية.

أما على صعيد الألحان، فيعود عمرو دياب للتعاون مع عدد من الأسماء الثقيلة مثل: عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، محمد يحيى، إسلام زكي، وشادي حسن، إلى جانب مشاركته بنفسه في تلحين بعض الأغاني.

ويشمل فريق التوزيع الموسيقي مجموعة من الأسماء المخضرمة مثل طارق مدكور، وأسامة الهندي، ما يشير إلى تنوع الألبوم موسيقيًا من حيث الأساليب والتوزيعات.

ألبوم "ابتدينا" يأتي ليستكمل مسيرة عمرو دياب الفنية المتألقة، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل الأغاني وتاريخ الإصدار الرسم.