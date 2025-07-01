شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات: مصر بلد مواهب وأنغام تملك تركيز كبير فى اختيار الألحان والكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو هانى فرحات، إنه يسعد للغاية بالتعاون مع المطربة أنغام، لأنها تملك تركيز كبير فى اختيار الألحان والكلمات والموسيقى، كما أنها لديهما نفس الثقافة الموسيقى والذوق بشكل عام.

وحول إمكانية الاختلافات خلال العمل مع المطربة أنغام، أوضح الموسيقار هانى فرحات خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، والذى تقدمه الإعلاميات مها الصغير وهبة الاباصيرى أنه نادرًا ما يحدث خلافات خلال العمل مع المطربة أنغام وأن الاختلافات دائمًا ما تصب فى صالح الجمهور.

فيما أوضح بشأن الصراع الدائر حول من يستحق لقب "صوت مصر"، أن المشكلة الأساسية فى صراعات الجمهور وألتراس المطربات "إحنا شعوب بنحب نقول ألقاب وثقافة الشعوب العربية دائما كدا، ولكن فكرة الصراع أمر صحى للغاية، لانه بيطلع منتج أفضل وأحسن للجمهور، أما فكرة صوت مصر أم كلثوم أو شادية كانوا صوت مصر، وكذلك أنغام أو شيرين أو لآمال ماهر، وكل اسم منهم يكفى فخرًا أنه صوت مصر والأهم أن كل هؤلاء النجوم هم مصريين وأن مصر بلد المواهب".