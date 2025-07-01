سلمى أبو ضيف تكشف عن أمنيتها في مشوارها الفني

القاهرة - الخليج 365
خلال لقائها ضمن برنامج "عرب وود"، كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن العمل الذي تتمنى أن تقدّمه خلال مشوارها الفني، مشيرةً الى إعجابها الشديد بالنجمة الكبيرة شريهان، وقد وصفتها بأنها رمز لا يُقارن في عالم الفن والاستعراض، مؤكدةً أنها تتمنى لقاءها يوماً ما.
قالت سلمى: "نفسي أعمل حاجة استعراضية، ومفيش حد بيعمل استعراض أسرع أو أجمل من شريهان.. وماظنش إن فيه حد جه ولا هييجي تاني زيّها".
وأضافت بحماسة وصدق: "عمري ما قابلتها، ونفسي أشوفها في حياتي".
وكانت سلمى أبو ضيف قد احتفلت بالعرض الخاص لفيلمها "إن شا الله الدنيا تتهد"، وذلك بحضور صنّاعه وبعض الضيوف، منهم: المخرج كريم شعبان، والممثل باهر النويهي، والناقد طارق الشناوي، والمؤلف وائل حمدي، والفنان صدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين.
يُذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان، مسرحية "كوكو شانيل" التي عُرضت في عام 2021، وشاركها في بطولتها كلٌ من: هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي...، وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.
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