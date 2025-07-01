منة شلبي جمهورها لفيلمها الجديد تشوق "هيبتا 2"

شوّقت النجمة منة شلبي جمهورها لفيلمها الجديد "هيبتا 2" المنتظر عرضه خلال الصيف الجاري، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

ويضم الجزء الثاني من الفيلم نخبة من النجوم، بينهم: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، في توليفة درامية عاطفية تستكمل ما بدأه الجزء الأول، لكن من زاوية جديدة أكثر عمقاً ونضجاً.

الجزء الثاني من الفيلم يحمل عنوان "هيبتا 2"، ويواصل استكشاف مفاهيم الحب والتجربة الإنسانية من خلال دراما رومانسية تستند الى رؤية الكاتب محمد صادق، مؤلف الرواية الأصلية. وكتب السيناريو كلٌ من محمد جلال ونورهان أبو بكر، في محاولة لرصد تطور العلاقات العاطفية وتحدّياتها بلغة درامية تمسّ وجدان المشاهد.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من الفيلم، والذي تم عرضه عام 2016، حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً واسعاً، وشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داود، جميلة عوض، شيرين رضا، بالإضافة الى ضيوف شرف لامعين مثل: ماجد الكدواني، نيللي كريم، وكندة علوش.

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