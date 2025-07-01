طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة عن حالتها الصحية في حفل مهرجان موازين

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة بشأن حالتها الصحية، بعد ظهورها في حفل ختام "مهرجان موازين" بالمغرب في دورته الـ20.

وأعلن طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص أنها تعرضت لوعكة صحية صباح يوم حفلها في "موازين"، إذ كتب عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "حدث جدل حول حفل شيرين بالمغرب، وأود أن أقول إن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها الى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت مسرورة جداً لاشتراكها في حفل "موازين" بالمغرب، لكن للأسف صباح يوم الحفل عانت من أزمة صحية تزامناً مع نزلة معوية، مما استدعى طلب أطباء من المغرب لعلاجها، ونصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت احتراماً وحبّاً في جمهورها رغم الإجهاد الذي عانت منه".

وأضاف: "أنا لم أحضر الحفل، ولكن بناءً على كلام مايسترو وقائد فرقتها فإن شيرين أبدعت وغنت 23 أغنية "لايف" على مدار ساعتين وربع الساعة وأسعدت جمهورها، ورغم انتقاد البعض فشيرين هي "صوت مصر" الذي يعشق جمهوره، لذا ساعدوها، شجّعوها وساندوها".

وكانت قد انتشرت أخبار تؤكد أن شيرين عبد الوهاب قررت أن تغنّي "بلاي باك" في حفلها بـ"مهرجان موازين" بسبب الخلاف على الأجر، إلا أن مصدراً من المهرجان أكد أن لا خلاف على الأجر المادي مع المهرجان كما زعم البعض، وأن شيرين كانت تمر بأزمة صحية قبل الحفل بيومين، والطبيب المعالج كان يأتي إليها في الفندق لمعالجتها.

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