إليكم موعد طرح ألبوم أصالة الجديد.. "ضريبة البعد‬"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لطرح أحدث أعمالها الغنائية و هي ألبوم جديد يحمل إسم "ضريبة البعد‬".



و في منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تم الإعلان عن موعد طرح الألبوم الجديد "ضريبة البعد‬"، في 3.7.2025، أي بعد يومين و بالتحديد يوم الخميس، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل اخرى مثل عدد الأغاني أو التعاونات الموجودة فيه.

و في وقتسابق، إستذكرت الفنانة السورية أصالة والدها الفنان الراحل مصطفى نصري بمناسبة يوم الأب، عبر منشور مؤثر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة قديمة تجمعها به حين طفلة صغيرة، بينما كان هو يعزف على العود.

وأرفقت أصالة الصورة بكلمات مؤثرة جاء فيها: "بأبي كل سنة وأنت في روحي وكياني، وقلبي سكنك. وأدعو الله أن يجعلك في جنات النعيم، مقامك بأطيب الناس وأغلاهم، وأن يرحمك برحمته، عيدك في قلبي يتجدد كل يوم، لم أنسَك لحظة، ولم تفارقني يوم، يا سيد الرجال، يا مالك روحي، يا أبي".

