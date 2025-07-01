لأول مرة.. كلوي كارداشيان تعلن عن كل الإجراءات التجميلية التي خضعت لها

ميرنا وليد - بيروت - ردّت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان على الجدل المتزايد حول تغير مظهرها، بعدما نشر الطبيب البريطاني جوني بيترريدج منشورًا على صفحته بمناسبة عيد ميلادها الـ41، تحدث فيه عن "تحولها الجذري" على مر السنين.

الطبيب أشار إلى احتمال خضوعها لعدة إجراءات تجميلية، مثل شد الحاجب، تجميل الجفون والأنف، فيلر الشفاه، شد الوجه والرقبة، وزراعة ذقن.

ورغم أن المنشور كان مجرد رأي مهني، لم تتردد كلوي في الرد، وكتبت: "أعتبر ذلك مجاملة"، ثم أوضحت بالتفصيل ما قامت به بالفعل، مؤكدة أن الصور المستخدمة تعود لأكثر من 15 سنة.

وكشفت أنها خضعت لعملية تجميل الأنف على يد الدكتور راج كانوديا، إزالة شعر بالليزر، حقن بوتوكس وSculptra بعد إزالة ورم من خدها، إلى جانب استخدام تقنيات مثل Softwave لشد الجلد وخيوط تجميلية تحت الذقن. كما قالت إنها فقدت 80 رطلاً تدريجيًا بمساعدة مدرب خاص.

وأضافت أنها استعملت فيلر في السابق، لكنها لم تكرر ذلك منذ سنوات، وتعتني ببشرتها بجلسات فيشال ببروتين السلمون، الببتيدات، والفيتامينات.

هذا الرد جاء في وقت يتزايد فيه انفتاح المشاهير حول إجراءات التجميل، كما أوضحت د. لارا ديفغان التي قالت: "انتقلنا من السرية إلى التمكين والاعتراف بأن الجمال يتطلب تخطيطًا وخبرة طبية".