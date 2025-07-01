15 أغنية.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد "محسبتهاش"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال جميع أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل إسم "محسبتهاش"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

و شارك جمال منشوراً مع جمهوره علق عليه قائلاً: "اسمعوا ألبوم محسبتهاش دلوقتي على اليوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقية"، وقد لاقى الإعلان تفاعلاً كبيراً وردود أفعال واسعة من جمهوره ومتابعيه.

ويضم ألبوم "محسبتهاش" 15 أغنية متنوعة، من بينها: "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، "يا جمالك"، "كأنه مجاش"، "مش لاقيكي"، "زي الخطاف" بمشاركة الفنان التونسي نوردو، "غبت ليه"، "مالي بس"، "هات حضن"، "ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحي عليك بتنادي"، "تيجي نرجع"، و"قبلت التحدي" دويتو يجمعه مع الفنان حمزة نمرة.

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