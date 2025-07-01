في ذكرى وفاته السادسة.. عزت أبو عوف إرث لا يتبدد يبقي ابتسامته الهادئة

من الميلاد إلى التفرغ للفن

من "أدهم السلحدار" إلى "ظل الرئيس"‏.. مسيرة عزت أبو عوف التمثيلية

رحيل عزت أبو عوف

لم يكن مجرد فنان، بل جسرٌ بين الأجيال جمع بين الطب والفن، الكلاسيكية والحداثة، الكوميديا والتراجيديا.‏‏وفي مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الفنانعن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا وإنسانيًا ‏يتعلم منه الأجيال. ‏وبعد ست سنوات من الغياب، تبقى ابتسامته الهادئة وأدواره التي جسّدت الإنسان قبل الشخصية، محفورة في وجدان مصر والعالم ‏العربي.‏وُلدفي القاهرة في 21 أغسطس 1948، لأسرة فنية عريقة. والده كان الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، ‏عميد معهد الموسيقى العربية، الذي غرس فيه حب الفن منذ الصغر. ‏رغم تخرجه في كلية الطب، وممارسته المهنة لفترة من الوقت، لم يقاوم نداء الفن حيث درس الموسيقى في ‏الكونسرفتوار وتخرج عام 1959، ليتخذ قرارًا مصيريًا وهو التفرغ للفن.‏تفرغ عزت أبو عوف للموسيقى والعزف على الأورج، حيث كان عضوًا في فرقة ‏Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة (بلاك ‏كوتس)، وأسس مع شقيقاته الأربعة فرقة (فور إم) في أواخر حقبة السبعينات.‏وحققت الفرقة نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال المُشاركة في عدد كبير من الحفلات. كما أصدروا عدداً من الألبومات الغنائية والتي ‏لاقت نجاحاً لدى الجمهور وحققت نسب مبيعات كبيرة.‏في 1992، بدأ مشوارًا تمثيليًا غير متوقع بفيلم "آيس كريم في جليم"، حيث جسدشخصية "أدهم السلحدار"، رجل الأعمال الثري الذي ‏يعيق قصة حب البطل (عمرو دياب). هذا الدور كان بداية لما يقارب من 200‏ عمل فني بين السينما والتلفزيون والمسرح.تنوعت أدواربين الكوميديا مثل فيلم"عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة وفيلم "مطب صناعي" والدراما مثل فيلم "طيور الظلام" ومسلسل ‏‏"عباس الأبيض"‏.وكان آخر الأعمال الفنية التي شارك في بطولتها، هو مسلسل "الأب الروحي" بجزئيه؛ حيث عُرض الجزء الأول من المسلسل عام ‏‏‏2017، والجزء الثاني عام 2018، وجسّد خلال أحداث المسلسل شخصية "عبدالحميد العطار" ليختم مسيرة امتدت 25 عامًا.يمكنك قراءة.. كيف أحيت ابنة عزت أبوعوف الذكرى الثالثة لرحيل والدها.. فنانون يتفاعلونالضرر النفسي الذي عانى منهبعد رحيل زوجته فاطيما عام 2017، أثّر فيه جسدياً بشكل كبير، وسبّب له انسداداً في أحد ‏شرايين القلب، وبدأت رحلة علاجه مع أمراض القلب منذ هذا الوقت، وقد أعلن أبو عوف في العديد من الأحاديث التلفزيونية أن السنوات ‏الثلاث التي تلت وفاة فاطيما، كانت أسوأ فترة عاشها طوال حياته؛ لأن عقله كان رافضاً تماماً لفكرة رحيلها وعدم وجودها في حياته، ‏خاصة أنه كان يعتمد عليها اعتماداً كلياً في كل شيء في حياته، حتى أبسط الأمور وبعد صراع طويل مع أمراض الكبد والقلب، رحل عزت أبو عوف يوم 1 يوليو 2019 داخل أحد المستشفيات الخاصة.‏

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