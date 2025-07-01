جلسة تصوير صيفية تجمع العائلة المالكة الهولندية في قصر بمدينة لاهاي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - كجزء من تقليد ملكي مستمر، تحرص العائلة المالكة الهولندية على مشاركة الجمهور لحظات خاصة من حياتها، بجلسات تصوير رسمية تُنظّم مرتين سنوياً. إحداهما في فصل الصيف، والأخرى في فصل الشتاء. وأطلّت العائلة أمس الأثنين 30 يونيو، على شعبها بجلسة التصوير لصيف 2025.

جلسة التصوير الصيفية لأفراد العائلة المالكة الهولندية

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في حديقة قصر Huis Ten Bosch بمدينة لاهاي، وقف الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما وبناتهما أماليا وأليكسيا وأريان لالتقاط الصور التذكارية نصف السنوية للبيت الملكي. وكان من المقرر أن تُعقد جلسة التصوير في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن تم تأجيلها بسبب إصابة الأميرة أماليا بكسر في ذراعها. وكان الكلب مامبو حاضراً أيضاً في جلسة التصوير.

وتُعَد هذه الصور رمزاً للقرب من الشعب؛ حيث يظهر الملك والملكة وبناتهما الثلاث في أجواء طبيعية وغير متكلَّفة. وهذا التقليد مُتّبع منذ سنوات، وهو لا يهدف فقط لتوثيق مراحل نموّ العائلة؛ بل يُعَد أيضاً جزءاً من سياسة واضحة لضمان التوازن بين الحياة العامة والخاصة للعائلة المالكة.

كما تُعقد هذه الجلسة في وقت تختاره العائلة نفسها؛ ليتمكن جميع أفرادها من الحضور. وتشارك العائلة أيضاً صوراً عائلية في الشتاء، التي عادةً ما تكون خلال رحلة التزلُّج السنوية للعائلة المالكة في ليخ، النمسا.

وكانت الأميرات قد سُئلن من قبلُ عن رأيهن في التقاط صور لهن منذ الصغر. وأجابت أليكسيا: "معتادون على هذا الأمر، إنه تقليد عائلي. لكنه أحياناً يكون مخيفاً لأننا نريد أن نفعل ذلك على أكمل وجه. لكن أدركنا مؤخراً أنه لا يوجد أحد كامل". بينما قالت أماليا عن جلسات التصوير: "عندما كنت طفلة صغيرة، لم أكن أفهم الأمر. عندما كبرت، فهمته أكثر. لكنه لايزال مخيفاً".

قد ترغبين في معرفة الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما وبناتهما في جلسة التصوير الصيفية السنوية

ظهور الأميرة كاترينا أماليا بالجلسة الصيفية بعد حادث الخيل

ظهرت الأميرة كاترينا أماليا، بالجلسة الصيفية بعد إعلان القصر الملكي الهولندي الشهر الماضي أن الأميرة، قد تعرّضت لجروح بالغة بسبب إصابتها بعد سقوطها من فوق الحصان. كما خضعت لعملية جراحية في مستشفى UMC في أوتريخت، بعد إصابتها بكسر في الجزء العلوي من ذراعها، وخرجت من المستشفى بعد يومين من دخولها.

وفي حين لم يقدّم القصر معلومات إضافية، ذكرت مجلة Hello عن مصادر مقرّبة، أن والدة الأميرة أماليا الملكة ماكسيما غادرت مبكراً، من ارتباطها بمؤسسة MIND Us في قصر نوردايندي في لاهاي، بسبب الحادث الأليم، وظلت بصحبة ابنتها.

وسرعان ما تعافت الأميرة الصغيرة، وبعد ثمانية أيام من الحادث ظهرت بصحبة والدها الملك ويليم ألكسندر، 58 عاماً، في عرض جديد لفوج الأميرة كاترينا في ثكنات الأمير برنهارد، وظهرت بذراعها في حمالة.



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