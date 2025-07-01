أبرز النجوم الغائبين عن الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس

صبا مبارك وأحمد جمال سعيد وجنا الأشقر خارج "وتر حساس 2"

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قصة مسلسل "وتر حساس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - حدد القائمون على الجزء الثاني من مسلسل "" منتصف شهر يوليو الجاري موعداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل المقرر عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على الحلقات التي تم الانتهاء من كتابتها، وكذلك إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.وكشف أمين جمال مؤلف مسلسل "" أن هناك فنانين من نجوم الجزء الأول لن يظهروا خلال أحداث الثاني بجانب الفنانة صبا مبارك التي اعتذرت نظراً لارتباطها مسبقاً بأعمال أخرى، موضحاً أن شخصية "ليلى" التي جسدتها الفنانة الشابة جنا الأشقر لن تتواجد في الجزء الثاني لأنها تم قتلها، وكذلك أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل الجديد لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.قد تحب قراءة.. كتالوج و220 يوم ومملكة الحرير.. مسلسلات على المنصات الرقمية خلال أياموأشار أمين جمال إلى أنه بجانب انضمام غادة عادل لأسرة الجزء الثاني من مسلسل "" سيكون هناك 4 أو 5 شخصيات رئيسية سينضمون إلى أسرة العمل، لاسيما بعد إضافة العديد من الخطوط الدرامية الجديدة إلى سيناريو الجزء الثانى ويجرى حالياً اختيار الفنانين الذين سيلعبون هذه الأدوار قبل انطلاق التصوير.مسلسل ""، الجزء الأول، دارت أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هنّ: صبا مبارك؛ التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم؛ التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم؛ التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات؛ تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.اطلعي على.. جنا الأشقر : أتمنى تقديم دور شعبي.. وليلى لا تشبهني في مسلسل وتر حساس.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"مسلسل "" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".