تفاصيل التكريم المرتقب لـ شيرين عبد الوهاب بعد جدل حفل مهرجان موازين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - قال الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثانٍ نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، إنّ مجلس النقابة بالكامل برئاسة الفنان مصطفى كامل، يدعم الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ كونها صاحبة تاريخ فني مُشرّف.

حيث جاء ذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخراً بعد مشاركتها في الدورة العشرين من مهرجان "موازين- إيقاعات العالم"، والتي انتهت فعالياتها يوم السبت الماضي 28 يونيو، في مدينة الرباط بالمغرب. واجب علينا الوقوف بجانب أعضاء نقابة الموسيقيين وأضاف الدكتور محمد عبد الله لـ«الخليج 365»، أنّ نقابة المهن الموسيقية تقف بجانب أعضائها وتُساندهم وتدعمهم، لاسيّما وإن كان هؤلاء الفنانون والفنانات أثْرَوا الحياة الفنية بأغانٍ مميزة وناجحة.

متابعاً: "واجبٌ علينا الوقوف بجانب الأعضاء، وشيرين عبدالوهاب واحدة من أعضاء النقابة المميزين، ونتشرف بها. وبناءً عليه، النقابة تُقدّم الدعم الكامل لها". تجهيزات حفل تكريم شيرين عبد الوهاب لم تبدأ بعد وحول الترتيبات الخاصة بحفل تكريم شيرين عبد الوهاب المرتقب داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، أكّد الدكتور محمد عبد الله، أنّ التجهيزات لم تبدأ بعد، ومن المُقرر أنّ يوجه الفنان مصطفى كامل، ببدء الترتيبات، ومن المُقرر الإعلان عن موعد وتفاصيل الحفل خلال الأيام المُقبلة.

يمكنك قراءة.. مهرجان موازين يُدافع عن شيرين: أشعلت المسرح من أول نغمة مصطفى كامل يدعم شيرين عبد الوهاب يُذكر أنّ الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن عن دعمه الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب. مؤكداً تقديره لمسيرتها الفنية المتميزة، التي امتدت لأكثر من 25 عاماً؛ حيث قال في بيانٍ صحفي: "أُعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبأمر الله قريباً سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية؛ تقديراً لمشوارها الفني الراقي والمُشرّف". شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بعد مشاركتها في مهرجان موازين يُذكر أنّ حالةً من الجدل أثيرت عبْر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إحيائها حفل ختام الدورة العشرين من مهرجان موازين؛ حيث تعرضت لانتقادات واسعة، فيما وصل الأمر إلى حد الهجوم؛ حيث انهالت التعليقات التي انتقدت اعتمادها على الغناء المسجّل بدلاً عن الأداء الحي. متسائلين: «فين اللايف؟» خاصة أن الجمهور حضر خصيصاً للاستمتاع بصوتها المباشر، وهو ما اعتبروه تقليلاً من قيمة الحفل.

ولاقت إطلالة شيرين على المسرح انتقادات ملحوظة؛ حيث ظهرت بفستان واسع باللون الأبيض، وهو ما اعتبره البعض غيرَ مناسب لحفل ضخم مثل «موازين» بينما ركّز آخرون على زيادة وزنها بشكل واضح؛ معتبرين أنه أثّر على حركتها وثقتها.



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