إيمانويلا فانيلي تقدم حفلي الافتتاح والختام لمهرجان فينيسيا السينمائي الـ 82

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، عبر الصفحة الرسمية على "إنستغرام"، عن تقديم الممثلة الإيطالية الشهيرة إيمانويلا فانيلي، حفلي افتتاح وختام المهرجان المقرر أن يفتتح دورته الثانية والثمانين في 27 أغسطس ويستمر حتى 6 سبتمبر 2025.

الإعلان عن مقدمة حفلي افتتاح وختام الدورة القادمة من مهرجان فينيسيا السينمائي

ستقود إيمانويلا فانيلي حفل افتتاح مهرجان فينسيا السينمائي الدولي 2025، على مسرح سالا غراندي، بالإضافة إلى حفل الاختتام الذي سيقام يوم السبت 6 سبتمبر، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الرسمية.

وعلى الموقع الرسمي للمهرجان، جاء التعليق كالتالي: "إيمانويلا فانيلي، ممثلة عميقة ومتعددة المواهب، تنتقل بسلاسة من الكوميديا إلى الدراما، محافظةً على اتساقها التام في التعبير. أعمالها محل تقدير ليس فقط لموهبتها التمثيلية، بل أيضًا لقدرتها على تصوير مفارقات وتناقضات العصر من خلال منظورها الشخصي العميق. تكتب مونولوجاتها الخاصة".

إيمانويلا فانيلي في سطور

إيمانويلا فانيلي، ولدت في 6 يوليو 1986، بمدينة روما الإيطالية، ممثلة كوميديةشهيرة، ولها مسيرة فنية طويلة في المسرح، والسينما، والتلفزيون، والراديو منذ عام 2003.

بدأت مسيرتها الفنيّة على خشبة المسرح وهي في عمر المراهقة، ثم انتقلت لـ عالم السينما عام 2015 بفيلم Don’t Be Bad للمخرج Claudio Caligari، ولاقت ترحيبًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، ومن هنا انطلقت عالميًا، وحققت نجاحًا كبيرًا بسبب تنوع أدوارها، بجانب أنها استطاعت أن تثبّت أقدامها في عالم الكوميديا، وتخطت شهرتها إيطاليا، بل ووصلت للعالمية.

ومن أبرز أعمالها السينمائية: "Don’t Be Bad"، و"The Last Will Be the Last"، و"La Casa di Famiglia"، و"Brave ragazze"، و "There’s Still Tomorrow" و"Another Summer Holiday".

وكان مهرجان فينيسيا السينمائي قد أعلن عن منح الممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك Kim Novak جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة في دورته الثانية والثمانين.

وتعليقًا على هذا التكريم قالت كيم نوفاك: "أشعر بتأثر عميق لحصولي على جائزة الأسد الذهبي المرموقة من مهرجان سينمائي مرموق كهذا. إن تكريم أعمالي في هذه المرحلة من حياتي هو بمثابة حلم تحقق. سأعتز بكل لحظة أقضيها في البندقية، فهي ستملأ قلبي فرحًا".



كما صرّح المدير الفني لـ مهرجان فينسيا السينمائي، ألبرتو باربيرا: "بعد أن أصبحت أسطورة سينمائية عن غير قصد، كانت كيم نوفاك واحدة من أكثر الأيقونات المحبوبة في حقبة كاملة من أفلام هوليوود، منذ ظهورها الأول في منتصف الخمسينيات وحتى ابتعادها الطوعي المبكر بعد فترة وجيزة. لم تتردد قط في انتقاد نظام الاستوديو، واختيار أدوارها، والتدقيق فيمن سمحت له بالدخول إلى حياتها الخاصة، وحتى اسمها".



