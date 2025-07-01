شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل ودنيا عبد العزيز وسامى مغاورى فى عزاء والدة هشام إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفنان ميدو عادل، ودنيا عبد العزيز، والمخرج جمال عبد الناصر، وسامي مغاوري وأحمد سعد ميشو إلى مسجد الحادمية الشاذلية بمنطقة المهندسين لتقديم العزاء فى والدة الفنان هشام إسماعيل.

وسبق أن حل هشام إسماعيل ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، حيث كشف عن العديد من أسرار حياته، مؤكدًا أنه لا يحب أن يُوصف فقط بالفنان الكوميدي لأنه يقدم جميع ألوان الفن، ويفضل كلمة "مشخصاتي".

وأشار إلى محاولاته للخروج من الأدوار الكوميدية بالأدوار التراجيدية، وأشاد بالفنان أحمد مكي، مؤكدًا أن شخصية "فزاع" كان لها فضل كبير عليه، كما أشار إلى تدخله في سيناريو مسلسل "الكبير أوي" وإضافة بعض اللمسات في تفاصيل العمل.

يذكر أن آخر أعمال هشام اسماعيل الفنية، مسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة، وبطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح.

المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



عزاء والدة هشام إسماعيل



سامى مغاورى يصل العزاء