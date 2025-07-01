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شهدت هوليوود مفاجأةً كبيرةً بعد التقاط صورٍ تجمع اثنين من أشهر ممثّلي العالم. حدث ذلك بعد حفل زواج جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقيّة، حيث نشر موقع Page Six عدّة صورٍ لأورلاندو بلوم وسيدني سويني وهما يتجوّلان في المدينة.
يُقال إنّ الممثّل الّذي لم يعلن انفصاله رسميًّا عن الفنّانة كاتي بيري الّتي كان على علاقةٍ بها لتسع سنواتٍ وأنجب منها ابنةً. لكنّ هذه الصّور أثارت إشاعات عن علاقةٍ عاطفيّةٍ تلوح في الأفق.، رغم فارق السّنّ، إذ تبلغ هي من العمر سبعة وعشرين عامًا بينما يبلغ هو ثمانية وأربعين عامًا.
كما انفصلت “سيدني” عن خطيبها جوناثان دافينو في نهاية عام ٢٠٢٤، بعد أن كانا معًا منذ عام ٢٠١٨.
وعلى الرّغم من وجود أوبرا وينفري، وعائلة كردشيان، بيل غيتس، ليوناردو دي كابريو من بين المشاهير الّذين شوهدوا في حفل الزّفاف، لكنّ بلوم وسويني هما من جذبا كل الاهتمام أخيرًا.
ووفقًا لموقع TMZ، شوهدا معًا في حفل الزّفاف، وهما يتحدّثان خلال النّهار. ومع ذلك، لم يظهرا في أيّة من الصّورتَين وهما يتبادلان القبل أو يقتربان كثيرًا، ولكن نظرًا لأنّهما عازبان، سارعت وسائل التّواصل الاجتماعيّ إلى التّعليق حول صورهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أورلاندو بلوم يظهر مع ممثّلة شابّة في حفل زفاف بيزوس بعد انفصاله عن كاتي بيري… من هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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