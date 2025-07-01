ميرفا قاضي تستمتع بأوقات صيفية رائعة على متن اليخت في البحر

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها ، ظهرت فيه أثناء إستمتاعها بأوقات صيفية رائعة في البحر على متن يخت، و إستعرضت رشاقتها بمايوه، في أجواء من الفرح و السعادة، و علقت على منشورها بالقول: "الحياة قصيرة، والأيام لن تكون لطيفة دائمًا، ولكن بينما نتنفس فإننا نقاتل".



وكانت أحيت ميرفا قاضي حفل عيد الحب في بيروت، وغنت باقة من أجمل الأغنيات بصوتها الرائع. وتألقت ميرفا بفستان أحمر اللون من تصميم المصمم اللبناني نجا سعادة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود. واختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة الويفي، أما المكياج فكان محدداً، وجعل لون عينيها يبرز بشكل رائع، كما اعتمدت على أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتزينت ببعض المجوهرات والألماس، لإضافة المزيد من الرقي على الإطلالة.

