ترافيس سكوت يتعرض لسرقة هاتفه.. لن تصدقوا ماذا حصل!

ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل العالمي ترافيس سكوت، حدث أمر مفاجئ تمامًا، حيث قام اليوتيوبر العالمي راي بالفعل بسرقة هاتف سكوت.

لم يكتفي راي بذلك، بل أكمل ونشر صورة له على حساب ترافيس سكوت في خاصة الصور القصيرة باستخدام الهاتف المسروق، ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الحادثة المضحكة واللطيفة بين الإثنين، حيث أبقى ترافس على منشور راي دون إلغائه.

و في وقت سابق، إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجم العالمي ترافيس سكوت بعد أن قابل شقيقه الصغير في كواليس إحدى حفلاته، حيث سأله شقيقه عن العقد الذي يضعه في رقبته كما وقال له: "متى ستشتري لي واحداً من هذا؟"، ليرد عليه ترافس سكوب وبدون أي تردد قائلاً: "يمكنك أخذ هذا"، ليخلعه عن رقبته ويعطيه إياه، والمفاجئ أن شقيقه لم يصدق أنه أعطا إياه.

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