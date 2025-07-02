شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 15.. زواج أحمد مجدى وبداية إعجاب بين أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل فات الميعاد الكثير من الأحداث، حيث عزمت بسمة "أسماء أبو اليزيد" مديرها في العمل "أحمد صفوت" ووالده وأخته، على فرح أختها "مارتينا عادل"، وبدأت نظرات الإعجاب بين بسمة ومديرها خلال الحفل، وبدأت محادثات هاتف متبادلة بينهما، أما طليقها مسعد "أحمد مجدي" فقد تزوج من زميلته في العمل والتي كانت تحبه منذ فترة.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.