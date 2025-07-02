شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: محجوزة فى المستشفى بسبب أزمة صحية من 4 أيام.. ولا أحب المهاترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أنغام عن أنها تعرضت لأزمة صحية ومتواجدة في المستشفى منذ السبت الماضي، قائلة: "أنا فعلًا في المستشفى بعد وعكة صحية حصلت بشكل مفاجئ. شعرت بتعب شديد وتم نقلى للمستشفى صباح السبت. ومكنتش عايزة حد يعرف علشان كنت تعبانة جدًا ومكنتش قادرة استقبل زيارات ولا أشرح حالتي".

وأضافت أنغام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة on، أنها كانت تعتقد أنها ستدخل المستشفى يوم واحد وأخذ المسكنات وعمل فحوصات ثم تخرج لكن الموضوع يحتاج فترة أطول، مطمئنة جمهورها: "الحمد لله الموضوع بسيط بس محتاج صبر واستشارات".

وحول الحملة التي استهدفتها واتهامها بالهجوم على شيرين، قالت: "أنا مكنتش مصدقة الكلام خالص. أنا مش من الشخصيات اللي بتحب تدافع عن نفسها ولا بترد على الشائعات، ولا بدخل في مهاترات، وده منهجي في حياتي من زمان سواء على المستوى الشخصي أو المهني. أنا طول عمري بسيب الأمور تختفي لوحدها، وربنا بينصفني دايمًا".

وتابعت: "أنا ست اللي يعرفني كويس عارف إني مش بتاعة مشاكل، ولا بدعي المثالية، أنا إنسانة عادية بحب شغلي وبحترم جمهوري، وحتى اللي مش بيحبني بحترمه، لأن مفيش فنان بيتفق عليه كل الناس، وده طبيعي لأن الأذواق بتختلف."