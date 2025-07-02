شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: "الظلم المرة دي غير محتمل.. اللي هيجيب سيرتي مش هسكت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة أنغام، أن الظلم الذي تتعرض له بسبب الحملة على الفنانة شيرين عبد الوهاب صعب عليها ولا يحتمل، قائلة: "الظلم المرة دي غير محتمل، لا قادرة أتكلم ولا قادرة أسكت، لكن الأمر وصل لدرجة التجريح والشتائم والتلميحات اللي مش مقبولة من ناس المفروض مسؤولين وزملاء. والفانز بتوع المطربة المنافسة بيتكلموا وكأنهم عارفين حاجة، وفي مواقع كتبت اسمي بشكل مباشر".

وتساءلت انغام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامية لميس الحديدي، قائلة: "ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى؟! محدش كان يعرف غير أقرب الناس ليا. وأنا على سرير المستشفى لقيت ناس بتبعتلي وبتشتمني وأنا مالي! هو أنا ليه علاقة بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة؟! أنا مالي! ضمائركم راحت فين؟!".

وأكدت انغام أنها تحملت أربع سنوات من التلميحات حتى منها شخصيا لكن التزمت الصمت، مضيفة: "كنت بزعل بيني وبين نفسي وكنت بعذرها كتير. لكن نوصل لمرحلة توجيه الناس ضدي؟! تطلعوني كأني بتآمر وأقود حملات ضد زميلة؟! ده ظلم وحرام وعيب".

وتابعت: "أنا لا أتهمها شخصيًا، لكن في ناس حواليها بيقولوا كده وبيوجهوا الناس لكده. أنا مش هقول إني أكبر من كده وهي كمان أكبر من كده، بس عيب اللي بيحصل. واللي بيحاولوا يقربوا منها بطريقة مغلوطة يقولوا لها تحبها وتشجعها براحتك، لكن مالهمش دعوة بيا."

وحذرت أنغام: "أي شخص هيتمادى وهيجيب سيريتي، مش هسكت. أنا فعلاً تعبت. ورفعت قضية على شاب قبل كده كتب عني على تويتر وقال 'مش هترحمي شيرين يا أنغام' وكسبت القضية اتحبس. وأي حد هيتجرأ تاني ويزج بإسمي مش هسكت."

