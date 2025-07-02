شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسر يوزع أغنيتين في ألبوم تامر حسنى الجديد "لينا معاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "رمضان كريم"، التى جمعت النجم تامر حسني بالموزع الموسيقي محمد ياسر، يتجدد التعاون بينهما من جديد ضمن ألبوم تامر حسني المرتقب والذي يحمل عنوان "لينا معاد"، حيث يشاركه ياسر في توزيع أغنيتين جديدتين.

وأعرب الموزع الموسيقى محمد ياسر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع تامر حسني، مشيدًا بصوته وحرصه الدائم على تقديم أفكار موسيقية غير تقليدية.

وقال: "سعيد جدًا بالتعاون مرة أخرى مع نجم كبير بحجم تامر حسني، لأنه من أقرب الأصوات إلى قلبي، وصوته مميز ويحب دائمًا التجديد، أشارك معه في الألبوم الجديد من خلال أغنيتين، وأتمنى أن تنالا إعجاب الجمهور عند طرحهما".

النجم تامر حسنى يعرض له حاليًا فى السينما فيلم ريستارت وتشاركه هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى هى أغنية "حلال فيك" وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، وهى من كلمات أحمد المالكى، وألحان المطرب رامى جمال، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.