شكرا لقرائتكم خبر عن "بؤبؤ" أغنية جديدة لـ مصطفى شوقى كلماته وألحانه ويطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم مصطفى شوقى فى أغنية جديدة تحمل اسم "بؤبؤ" من كلماته وألحانه مع الموزع مايكل جمال، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل عددا من المفاجآت.

وأعرب مؤخرا النجم مصطفى شوقي عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه حفله الغنائي الأخير، والذي أُقيم على مسرح البالون تحت إشراف ورئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس قطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتفاعلًا كبيرًا من الحاضرين مع أغاني شوقي التي قدمها بإحساسه المعتاد، وسط أجواء فنية مميزة طغت عليها البهجة والحماس.

وصعد مصطفى شوقي على أغنية لحظ رنا ثم قدم تواشيح "ياغريب الدار - عجبا لغزال - أبويا وصاني".

وأكد شوقي في تصريحات لـ الخليج 365 أن هذا التفاعل كان بمثابة تكريم حقيقي له ودافع قوي للاستمرار في تقديم الأفضل.

كما وجّه مصطفى شوقي شكره لإدارة مسرح البالون وللفنان تامر عبد المنعم على الدعم والتنظيم المميز، معبرًا عن امتنانه لكل من شارك في إنجاح هذا الحدث الفني، ومؤكدًا على أن اللقاء بالجمهور في هذا الإطار الفني المتميز يحمل له قيمة خاصة.

وأضاف جاءت الحفلة تزامنا مع احتفالات ثورة يونيو العظيمة، كما أننى مبسوط بالغناء مع النجم لؤى والمايسترو سليم سحاب.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى شوقي أحدث أغانيه التي تحمل اسم "زى الدهب" من كلمات وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال، وتم تصويرها في جزيرة سهيل بأرض الدهب بمدينة أسوان.

وتقول كلمات الأغنية:

الحمرة في خدودك طبق الحسن محليها

والشفة البسمة السنة اللولي فيها

والماشية كغزالة خفة ودلع فيها

زي الدهب قيمة وزينة

عامله زي النيل الصافي الوافي الدافي ياوش الخير انا حبك ساكن

قلبي يرويني ويحييني

يا ريحة الورد البلدي يا شابكة في قلبي ويا مسك الليل ويا حتة سكر

حلي ايام جاية وسنيني

يا محلى الضفاير عالراس زايدة الجمال هيبة

وعلى السيرة شاهدين الناس الأصل والطيبة

يا سمارة حني حني جودي بالبسمات جودي

ياللي ليكي تروح روحي جوه قلبي سودي سودي

النظرة في عيونك زاغ فيها العين والنني

بسرح واتملى بحسنك مين ياخدك مني

الطبلة في وداني بتدق وبغني

لو بس صوتك يندهني

يا محلى الضفاير عالراس زايدة الجمال هيبة

وعلى السيرة شاهدين الناس الأصل والطيبة

يا سمارة حني حني جودي بالبسمات جودي

ياللي ليكي تروح روحي جوه قلبي سودي سودي