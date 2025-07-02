أنغام بعد دخول المستشفى سرًا: أزمة صحية تحتاج لكثير من الصبر والاستشارات الطبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 02:49 صباحاً - كشفت الفنانة أنغام عن تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى خلال الأيام الماضية لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة ON، مؤكدة أنها أخفت خبر مرضها عن كل من حولها حتى أفراد أسرتها.

انغام تخفي قصة مرضها

وأوضحت أنغام أنها لم تبلغ أحدا بمرضها لأنه جاء بشكل طارئ قائلة: "أنا تعبت فجأة أثناء جلوسى في المنزل يوم الأربعاء الماضي، ودخلت المستشفى بعد ذلك بيومين وتحديداً السبت الماضي، وكنت فاكرة أني هروح أتناول بعض المسكنات وينتهى الموضوع ولكن ما حدث أن الأمر تطلب بقائي في المستشفى، والحمد لله الموضوع ان شاء الله بسيط ولكن يحتاج استشارات كثيرة وصبر طويل".



يمكنكِ قراءة.. أغاني صيف 2025.. نجوم الصف الأول يشعلون المنافسة

أنغام تتلق في حفل مهرجان ليلة عمر بالكويت

وكانت الفنانة أنغام قد أحيت حفلاً غنائياً الشهر الماضي، ضمن مهرجان "ليلة عمر"، حيث شهد الحفل حضورا كامل العدد، وقدمت أنغام مجموعة من أبرز أغانيها التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وأعربت أنغام على هامش الحفل عن سعادتها بالغناء أمام جمهورها فى الكويت، وحرصها على لقاء جمهورها والجاليات العربية..

وقدمت أنغام أكثر من 25 أغنية على فقرتين، وهي كالتالى: عمري معاك، وبقالك قلب، حالة خاصة، أساميك الكتيرة، هو أنت مين، إيه الأخبار، خليك معاها، سيبك أنت، اسكت، ونفضل نرقص، القلوب أسرار، ماكنش وقته، تيجي نسيب، أدور، ليه سيبتها، حيران، حتة ناقصة، مبتعلمش، مجبش سيرتي، دلوقتى أحسن، راح تذكرني، هتمناله الخير، اتجاه واحد، واحدة بتحبك، بخاف أفرح، فنجان النسيان، طول ما أنت بعيد، خلى بكرة، سيدى وصالك، ياريتك فاهمني.

View this post on Instagram A post shared by Angham (@anghamofficial)



قد تحبِ قراءة.. بعد أنغام وشيرين أبرز رسائل العتاب بين النجوم

وانتشر على صفحات السوشيال ميديا مقطع فيديو مؤثر من الحفل، وظهر خلاله شاب يحاول تقديم وردة للمطربة أنغام خلال، في لفتة إعجاب منه تجاهها، وبينما كان الحفل يسير بسلاسة، ظهر الشاب وهو يقترب من المسرح ويحاول إهداء أنغام وردة كهدية تعبيرية عن تقديره لها، إلا أن الحارس الخاص بالحفل اعترض على هذه الخطوة، وأوقف هذا الشاب.

أما بالنسبة للفنانة أنغام فكانت تتابع الموقف، تفاعلت معه بشكل إنساني ورفضت أن تأخذ الوردة من أحد غير الشاب، في مشهد أثار إعجاب الجمهور، حيث قالت له "أنت اللي هتيجي تديلي الورد"، ما جعل الحضور يعبرون عن تأثرهم، وكان هذا المشهد هو الأبرز في الحفل الذي تألقت فيه أنغام بالغناء وأطربت الجمهور بما ينتظره منها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».