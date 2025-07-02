شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصريون يتمنى مينا مسعود الوقوف أمامهم.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم المصرى العالمى مينا مسعود، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن النجوم المصريين الذى يريد التمثيل أمامهم، بعد عرض فيلم "فى عز الضهر"، الذى شارك فى بطولته مع مجمعة متنوعة من النجوم.

صرح مسعود: "أتمنى العمل مع النجمة منى زكى التى أتابع أعمالها جميعها ومن أفضل الممثلات في مصر، والنجمة يسرا التي لها مدرستها الخاصة في التمثيل وأستاذة كبيرة".

وتابع مسعود: "وأتمنى العمل مع النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد السقا، الذى يعد واحدا من أهم نجوم الأكشن في العالم بأكمله وليس في مصر فقط".

"فى عز الضهر" هو أول فيلم مصرى عالمى من بطولة النجم العالمى مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصرى يتم تجنيده فى أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم فى عز الضهر يجمع مينا مسعود والفنانة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.