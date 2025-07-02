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شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبىالأربعاء، 02 يوليو 2025 05:16 ص
أعلن المطرب رضا البحراوى وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين".
وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.
أحمد عامر (1)
رضا البحروى يعلن وفاة أحمد عامر)
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