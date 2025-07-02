رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

أعلن المطرب رضا البحراوى وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين".

محمد يوسف

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