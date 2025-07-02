شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء الشعبى ينعون المطرب أحمد عامر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

نعى عدد من نجوم الفن المطرب الشعبى أحمد عامر، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، وكتب المطرب سعد الصغير على صفحة التواصل الاجتماعى: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم أمين يا رب العالمين، ربنا يرحمك يا رب هتبقى فى مكان أحسن، ولسه فى عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شايلك حاجة حلوة، اللهم آمين، في الجنة يا حبيبى".



سعد الصغير ينعى أحمد عامر



وعلق طارق الشيخ قائلا: "والله العظيم وجعت قلبى عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبى أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".



طارق الشيخ ينعى أحمد عامر

وكتب حسن شاكوش: "أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، هتوحشنى أووووى يا اخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".



حسن شاكوش ينعى أحمد عامر



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".



حمو بيكا ينعى أحمد عامر

وكان المطرب رضا البحراوى أعلن وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى بفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين".



رضا البحراوى يعلن وفاة أحمد عامر

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.