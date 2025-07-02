ابن عمرو سعد يلفت الأنظار في تخرجه.. أصبح شابا وسيما

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري عمرو سعد بتخرّج نجله "رابي" من المرحلة الثانوية، في لحظة عائلية مؤثرة شهدت تفاعلًا واسعًا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر عمرو سعد عبر حسابه الرسمي مجموعة من الصور التي ظهر في إحداها إلى جانب ابنه رابي، معبّرًا عن فخره الكبير بما حققه من تفوّق.

وكتب في تعليقه: "ماشاء الله عليك يا رابي، رابي عمرو سعد وهو يعدّي الثانوية الألمانية بنجاح كبير وتقدير ممتاز، يا صاحبي مبروك يا صاحبي، وعقبال الشهادة الكبيرة".

اللافت في الصور كان ظهور رابي الذي بدا شابًا وسيمًا، ما أثار إعجاب الجمهور الذين تداولوا الصور وعلّقوا على وسامته وتغيّر ملامحه.

كما خطفت شقيقته "حبيبة" الأنظار أيضًا بجمالها الهادئ، في ظهور نادر لها، حيث يحرص عمرو سعد عادة على إبقاء أولاده بعيدًا عن الأضواء.