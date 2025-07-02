دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بفيديو رومانسي مميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 02:55 مساءً - احتفل الفنانان دانييلا رحمة وناصيف زيتون بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما حيث نشرت دانييلا عبر حسابها على إنستغرام فيديو مميزًا شاركته مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام من حفل زفافهما وذلك على وقع أغنية ناصيف "حبيبي وبس" الرومانسية والمعبرة عن الحب والتي تقول بعض كلماتها " أنا لما قررت حبك يعني كلك صرتي ملكي حبيبي وبس. أنا حبي مش متل غيري، أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص".

فيديو ينشر للمرة الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

اختارت الفنانة دانييلا رحمة للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزفافها من الفنان ناصيف زيتون فيديو من حفل زفافهما ينشر للمرة الأولى حيث ظهر العروسان خلاله وهما يركضان في الطبيعة محاطين بالأشجار الخضراء يدًا بيد فرحين وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء الذين كانوا يلقون عليهما الزهور البيضاء في مشهد جميل مبهج وكأنه من فيلم رومانسي. وعلقت دانييلا رحمة على الفيديو من وحي أغنية زوجها ناصيف زيتون "حبيبي وبس" بالقول له "حبيبي وبس. منذ سنة واحدة". ووضعت هاشتاغ "ذكرى زواجنا" مع رمز القلب الأحمر.

فور ذلك، انهالت التعليقات المهنئة من متابعي النجمين ومحبيهما وأيضاً من زملائهما الفنانين الذين تمنوا لهما دوام السعادة معًا في حياتهما الزوجية. فكتبت الفنانة سوزان نجم الدين " الله يحميكن". الفنانة فايا يونان علقت مهنئة " happy anniversary الله يخليكن لبعض العمر كله ". فيما علقت الفنانة صباح الجزائري من خلال وضع رمز القلبين باللون الأحمر .

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ناصيف زيتون: الحب يساوي في حياتي اسم دانييلا

وكان الفنانان دانييلا رحمة وناصيف زيتون احتفلا بزفافهما في الأول من يوليو من العام 2024 وسط الأهل والأصدقاء المقربين معتمدين السرية وعدم التصوير حيث تمّ حينها الاحتفاظ بالهواتف والكاميرات داخل خزائن مغلقة إلى أن نشر ناصيف زيتون بعدها جلسة التصوير الرسمية لحفل زفافه من دانييلا رحمة، وتشارك الثنائي حينها ألبوم جلسة الصور الرومانسية لحفل زفافهما عبر حسابيهما على انستغرام حيث علق ناصيف على ألبوم الصور موثقًا تاريخ الزواج الذي تمّ في 1 يوليو 2024، مكتقيًا بهذا التعليق: Mr & Mrs Zeytoun 01/07/24 السيد والسيدة زيتون.

ودائمًا ما يعبر الزوجان ناصيف زيتون و دانييلا رحمة عن حبهما الكبير لبعضهما البعض. فلدى حلوله مرة في حلقة "كلام نواعم" على الـ mbc تحدث ناصيف زيتون بإسهاب في الحلقة عن الحب والزواج في حياته. واختصر مفهوم الحب باسم زوجته الفنانة دانييلا رحمة، قائلاً:" الحب يساوي في حياتي اسم دانييلا".

ورداً على سؤال كيف غيّره الزواج، أجاب الفنان ناصيف زيتون وهو يضحك سعيداً "غيرني للأحلى"، وفي ما لو كان جوابه دبلوماسياً، قال ناصيف:" لا ليس جواباً دبلوماسياً، ولكن هذا ما يحصل عندما نكون مع الشخص الذي اختاره قلبنا، ونكون صديقين وقريبين من بعض". وتابع:"الزواج لم يغيرني إنما جمّلني". بيننا دانييلا وأنا علاقة مترابطة وحقيقية. أنا شاب محظوظ لارتباطي بها. هذا ولم نتكلم عن جمالها بعد. فجمالها تحصيل حاصل".

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