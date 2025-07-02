شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منصات التواصل الاجتماعي مشادات كلامية بين مطرب المهرجانات حمو بيكا وعدد من المتابعين، وذلك عقب حذف أغاني الفنان الراحل أحمد عامر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، خاصة بعد تداول تعليقات تتناول "حرمانية الفن" وتدعو بيكا إلى التوبة"

وجاء في أحد التعليقات: "طيب ما تعمل بكده وأنت لسه قدامك فرصة ترجع من الطريق بتاعك"، ليرد عليه بيكا قائلًا: "في أقرب فرصة بإذن الله، الصبر".

وكان أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك" عن قيامه بحذف جميع أغانى الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة، فى لفتة وفاء لصديقه الراحل، الذى توفى مؤخرًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب حمو بيكا فى منشوره: "تم حذف جميع أغانى أخويا أحمد عامر من على قناتى.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته. بنتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل فنان عمل دويتو معاه، إنه يحذف الأغانى الخاصة بيه.. وربنا يرحمنا جميعاً برحمته الواسعة".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.