شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، برئاسة النقيب فريد أبو سعيد، الفنانة القديرة هيام يونس في منزلها، لتقديم واجب العزاء بوفاة زوجها، في لقاء اتسم بالدفء واستعادة الذكريات الفنية.

ضم الوفد عددًا من أعضاء مجلس النقابة، الفنانة القديرة سميّة بعلبكي عضو مجلس النقابة وأمين سرّ النقابة الفنان نقولا نخله وأمين الصندوق الفنان أسعد سرور إلى جانب الإعلامي الدكتور جمال فياض، عضو الشرف والمستشار الإعلامي للنقابة، وعضو الشرف في النقابة المايسترو نبيه الخطيب.

استقبلت الفنانة هيام يونس ضيوفها بحفاوة، وتحدثت مطولًا عن مسيرتها الفنية التي بدأت منذ طفولتها، حيث شاركت في فيلم "قلبي على ولدي" عام 1953، وتعاونت مع كبار الملحنين والشعراء في العالم العربي.



كما استعرضت ذكرياتها مع الأديب ميخائيل نعيمة والشاعر والأديب بولس سلامة، وألقت أبياتًا شعرية من محفوظاتها بدقة لافتة، أظهرت ذاكرتها الذهبية وثراء تجربتها.

وفي لفتة تقديرية رمزية، قام نقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد أبو سعيد بتكريم السيدة هيام يونس عبر منحها بطاقة عضوية فخرية في النقابة، وقدم لها شهادة تكريمية وباقة كبيرة من الورود.



يُذكر أن هيام يونس، المولودة في تنورين عام 1948، تُعد من أبرز الفنانات اللبنانيات، ولقّبت بـ"نجمة الشرق" و"المطربة المثقفة"، وكرّمت في عدة دول عربية تقديرًا لعطائها الفني والثقافي الرفيع، وهي صاحبة أغنية وحوي يا وحوي المصرية الشهيرة.