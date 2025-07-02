عزيزة جلال تتصدر الترند بعد توثيق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 04:21 مساءً - بعد ظهور العديد من الحسابات المزيفة التي لا تمت بصلة للمغنية عزيزة جلال، قامت المطربة بتوثيق حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استعاده التواصل مع جمهورها بنفسها.

عودة عزيزة جلال

نشرتعبر حسابها صورة لها من إحدى الحفلات، وكتبت تعليق قالت فيه: "محبو الفنانة؟ تابعوا صفحتها الرسمية على فيسبوك للحصول على آخر الأخبار والصور والفيديوهات الحصرية".

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأضافوا العديد من التعليقات التي عبروا من خلالها عن سعادتهم بعودة التواصل مع عزيزة جلال، وطالبوها بالتواصل الدائم معهم.

من هي عزيزة جلال؟

هي مغنية مغربية وُلدت في مدينة مكناس عام 1958، واشتهرت خلال السبعينيات والثمانينيات بصوتها العذب وأدائها المميز الذي ترك بصمة في الذاكرة الفنية العربية قدمت مجموعة من الأغاني الخالدة التي لا تزال تحظى بإعجاب واسع حتى اليوم.

في عام 1985، قررت اعتزال الفن بعد زواجها من رجل أعمال شهير، لتغيب عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، قبل أن تعود إلى الأضواء مجدداً عام 2019 من خلال حفل غنائي أقيم في المملكة العربية السعودية، شكَّل محطة مؤثرة في مسيرتها الفنية.

واشتهرت عزيزة جلال، بالعديد من الأغاني المميزة التي ترددها الأجيال، إذ قدمت مجموعة مميزة خلال مسيرتها الفنية مثل: "مستنياك- هو الحب لعبة- إلا أول ما تقابلنا"، وغيرها.

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