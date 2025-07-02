عمرو دياب يُعلن العد التنازلي قبل طرح ألبوم ابتدينا.. 24 ساعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 04:21 مساءً - حمّس الفنان عمرو دياب، جمهوره، قبل طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي يُعد أحد أبرز الألبومات الغنائية المُرتقبة في موسم صيف 2025، لاسيما وأنه استغرق أكثر من عامٍ كامل من التحضير والتنفيذ، إذ يترقب قطاع كبير من الجمهور لإزاحة الستار عن أغاني ألبوم وإطلاقه بشكلٍ رسمي.

عمرو دياب يحمس الجمهور

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نشر الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، البوستر الرسمي لألبوم ابتدينا، وعلق عليها بقوله: "متبقى 24 ساعة"، ليتفاعل معه الجمهور بشكلٍ استثنائي وسط حالة من الترقب والانتظار، إذ قال أحد المتابعين: "الله أخيرًا.. دي الأخبار اللي تفرح.. تعبنا من كتر الانتظار"، فيما قال آخر: "متحمسين زي زمان، أنت بقيت من النوادر الحلوة المتبقية في حياتنا".

إسلام زكي يتعاون مع عمرو دياب بعد غياب 5 سنوات

ويتعاون عمرو دياب في ألبوم 2025، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم عمرو مصطفى، أيمن بهجت قمر، منة عدلي القيعي، مصطفى حدوتة، تامر حسين، عزيز الشافعي، وكذلك الملحن إسلام زكي، الذي أعرب عن سعادته البالغة لتعاونه مع "الهضبة" في الأغنية التاسعة له، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "ألبوم (ابتدينا) بالنسبالي مُختلف بشكل شخصي عن أى ألبوم اشتغلت فيه قبل كده، يمكن بقالي 5 سنين بعيد عن ألبومات الهضبة، بس إحنا على تواصل دايمًا وبسمعه كل جديد، وأتمني تبقي دي العودة اللي الناس مستنياها منّي بعد غياب، وربنا يعلم كلامكم وثقتكم في شغلي قبل حتي ما ينزل، دي أكتر حاجة مفرحاني ومشجعاني وتخلي الواحد يعرف قيمتة الفنية عندكم، وأنه عندهُ الحمد لله رصيد مع جمهور عارف شغله وعارف بيقدم إيه".

وأضاف إسلام زكي: "أنا مستني الألبوم ده أكتر من أي حد، ومبسوط إني موجود لو بجزء صغير في تاريخ الفنان عمرو دياب، ونصيحة للمفركشين اللى بيتلككوا على الرجوع.. تامر حسين كاتب كلام هيرجعكوا يعنى هيرجعكوا.. دعواتكم وربنا يكرمنا ويوفقنا جميعًا".

كواليس ألبوم ابتدينا لـ عمرو دياب

ومن جانبه، قال رامي محسن، العضو المنتدب لشركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط، عبر حسابه على "فيس بوك": "بعد أكتر من سنة شغل، ألبوم عمرو دياب جاهز.. (ابتدينا) مش مجرد اسم أغنية ولا اسم للألبوم.. ابتدينا هي بداية مرحلة جديدة في تاريخ عمرو دياب، وفي تاريخ الموسيقى في المنطقة يقودها كالعادة عمرو دياب، مفيش كلام جديد يتقال عن الموهبة ولا الريادة ولا النجاح، كله معروف، بس أقدر اتكلم عن الاجتهاد والتعب والشغل لشخص بالنسبة للناس عنده كل الأسباب أنه ميتعبش نفسه خلاص ويقعد ويختار بين الأحسن اللي يتقدمله، وبرغم كده هو أكتر واحد بيتعب في شغله. أكتر من أي حد تاني".

وتابع: "الروح اللي بيشتغل بيها أنه مينفعش يعمل حاجة عادية ولازم يتفوق على أي حاجة هو نفسه عملها قبل كده، من أول اختيار الأغاني، تنفيذها، ترتيبها وكل تفصيلة فيها.. عمرو دياب مش مطرب، ده مُنتج فني قبل أي حاجة"، متابعًا: "الألبوم بدون مبالغة (أو مبالغة بسيطة منحازة يعني) من أفضل الألبومات اللي اتعملت في الـ15 سنة اللي فاتت، فيه كل أنواع المزيكا، وفيه تقديم لأنواع وأشكال جديدة محلية وأشكال موسيقى عالمية ومفاجآت لأول مرة، جرعة دسمة من حلاوة المزيكا والكلمات والألحان والصنعة والتنوع في كل حاجة.. كل ده ببصمة عمرو دياب".

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