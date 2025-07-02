ليندسي لوهان تُشارك صورةً عائليةً من رحلتها في إيطاليا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 04:21 مساءً - وسط الطبيعة الإيطالية والمناظر الخلابة المفعمة بالدفء والسحر، اختارت ليندسي لوهان إيطاليا- الوجهة المفضلة للنجوم والمشاهير- لقضاء إجازتها الصيفية، لا سيما وأن يوم ميلادها يقع في هذه الإجازة حيث يوافق اليوم 2 يوليو.

لقطة عائلية من ليندسي لوهان لمتابعيها

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شاركت ليندسي لوهان العديد من الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، توثق رحلتها إلى إيطاليا مع زوجها بدر شمَّاس، وابنها لؤي. وكانت أحدث هذه المشاركات تلك التي قامت بنشرها اليوم؛ بمناسبة يوم ميلادها الـ39.

وقد لفتت لوهان الأنظار بإطلالاتها الأنيقة الهادئة وظهورها المتألق باللون الأصفر، بينما تحمل ابنها لؤي البالغ من العمر 23 شهراً، والذي تحرص ألا تُظهر وجهه للسوشيال ميديا، أما زوجها فيظهر من خلفهما.

وأرفقت ليندسي على الصورة تعليقاً جاء باللغة الإيطالية ويعني: "ممتنة. لحظات لا تُنسى في إيطاليا مع عائلتي".

ليندسي لوهان تستمتع بإجازتها

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شاركت ليندسي لوهان مجموعة من الصور يوم الإثنين 30 يونيو، جمعت بعض ذكرياتها من رحلتها إلى إيطاليا مع زوجها وابنهما لؤي. في إحدى الصور، تظهر لوهان مرتدية فستاناً أبيض من الكتان ونظارة شمسية، وهي تحمل ابنها. ارتدى لؤي قميصاً أبيض يطابق بنطاله الأبيض وفستان والدته الأبيض. كما تُظهر صور أخرى لؤي وهو يستمتع بالحديقة ويستمتع بالمناظر الخلابة.

وكتبت لوهان في تعليقها: "إيطاليا الجميلة، أعتز بهذه الرحلة الجميلة المليئة بذكريات لا تُنسى من الحب والضحك والنعيم الخالص مع عائلتي والطعام اللذيذ جداً! إثنين سعيد".

حياة ليندسي لوهان الأسرية

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تزوجت ليندسي لوهان في يوليو من عام 2022؛ حيث أعلنت خبر زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، في حفل. وقد أكد مندوب عن الممثلة الخبر لموقع «HollywoodLife» قائلاً: «نعم، ليندسي لوهان متزوجة».

وأنجب الزوجان ابنهما لؤي في يوليو من العام التالي 2023. ومن وقت ولادته، تحافظ لوهان على إبقاء لؤي بعيداً عن الإعلام والصحافة.

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