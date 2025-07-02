شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تنعى المطرب أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب الشعبى أحمد عامر الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، قائلة "وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الفنان الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك "إنا لله وإنا إليه راچعون توفى إلى رحمة الله الشاب الخلوق المحترم الفنان أحمد عامر، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ربنا يصبر أهلك وأسرتك".

وعاني المطرب الراحل أحمد عامر قبل وفاته من أزمة صحية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل وفاته بساعتين قائلة "بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل".

ونعى عدد من نجوم الفن وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر الذى رحل عن عالمنا، وكتب المطرب سعد الصغير على صفحة التواصل الاجتماعي إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا المحترم احمد عامر في ذمه الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم امين يارب العالمين ربنا يرحمك يارب هتبقى في مكان احسن ولسة في عز شبابك بس ربنا بيحبك واكيد شيلك حاجة حلوة اللهم امين في الجنة ياحبيبى .

وعلق طارق الشيخ قائلا "والله العظيم وجعت قلبي عليك يا احمد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. اخويا وحبيبي احمد عامر في ذمه الله برجاء الدعاء لاخونا بالدعاء والمغفرة".

وكتب حسن شاكوش "اخويا احمد عامر في ذمة الله هتوحشني اووووي يا اخوياا إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء الدعاء لاخونا بالرحمه والمغفرة".

وعلق المطرب رضا البحراوي قائلا على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في زمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم امين يارب العالمين.

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبة بمليون وش وغيرها.