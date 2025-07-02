شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الأغانى يحتفون بألبوم عمرو دياب "ابتدينا" قبل طرحه بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان النجم عمرو دياب عن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ابتدينا"، تفاعل عدد من كبار صناع الأغانى مع الألبوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى قبل طرح الألبوم بـ24 ساعة.

الملحن إسلام زكي عبّر عن حماسه للمشروع قائلاً في منشور له: "ألبوم الأسطورة عمرو دياب.. ابتدينا 2025، صيف الهضبة"، وفي نفس السياق، علق الملحن شادي حسن على صورة الألبوم بعبارة "يلا بينا.. قريباً".

كما نشر الملحن والمطرب عمرو مصطفى صورة بوستر لألبوم "24 ساعة.. ابتدينا"، معبرًا عن ترقبه، الشاعر تامر حسين كتب: "ابتدينا صيف 2025 وبدأ العد التنازلى للألبوم، جاهزين؟"، فى حين اكتفى الشاعر بهاء الدين بكلمة "قريباً عمرو دياب".

الملحن والشاعر عزيز الشافعي أيضًا عبّر عن فرحته قائلاً: "ابتدينا ألبوم جديد للهضبة النجم الكبير عمرو دياب"، أما الموزع الموسيقى عادل حقى علق بصورة على الألبوم بعبارة "ابتدينا عمرو دياب 2025".

وكان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت إلى أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة، ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.



عادل حقى



عزيز الشافعى



اسلام زكى



بهاء الدين محمد



تامر حسين