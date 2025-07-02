شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى مهندس ديكور فى فيلم أحمد وأحمد وجيهان الشماشرجى خطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم احمد فهمى شخصية مهندس ديكور في فيلم أحمد واحمد الذى يشارك في بطولته مع النجم أحمد السقا، والذى أقيم العرض الخاص له أمس في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى .



وخلال أحداث الفيلم نجد أن أحمد فهمى الذى يقدم دور (أحمد) مهندس ديكور يعمل في الخليج ونجد مشهد كوميدى مميز بينه وبين أوس أوس وإبراهيم حجازى الممثل السعودى، حتى يتمكن فهمى من العودة لمصر من أجل خطبة حبيبته جيهان الشماشرجى (ضحى).

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

