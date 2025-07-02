شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى حديث السوشيال ميديا بسبب مشهد المومياء بمسلسل مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النجم محمود البزاوى، حديث رواد السوشيال ميديا بعد مشهده فى مسلسل مملكة الحرير، وهو يتجول ويجد مومياء يمسك يدها ويقول لها "سندس يا حبيبتى يا سندس مش كنتى تستنى شويه كان زمانا اتجوزنا وخلفنا عيال".

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو بشكل كبير على فيس بوك، بتعليق "لما يقولك إستنينى لحد ما أكون نفسى"، "ولما يوعدك بزواج ويسيبك جنبه".

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.