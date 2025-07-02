بعد أزمة توقيفها، شجون الهاجري تواجه محنة جديدة بسبب والدها

بعد أزمة توقيفها الأخيرة، تعيش الممثّلة الكويتيّة شجون الهاجريّ أزمة جديدة وصعبة، بعد تدهور الحالة الصّحّيّة لوالدها مطر الهاجري الّذي دخل مؤخّرًا في غيبوبة وأنّ وضعه الصّحّيّ حرج للغاية.

وفي أول تعليق لها بعد أزمتها، نشرت شجون صورة لوالدها من المستشفى وظهرت وهي تقبّل يده وتقول له “حبيبي”.

هذا الخبر دفع زملاء شجون إلى التّضامن معها، إذ نشروا عبر حساباتهم عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” دعاءً موحّدًا طلبًا للشّفاء العاجل لوالدها، في لفتة دعم إنسانيّة لافتة.

وكانت شجون قد نشرت منذ أشهر مجموعة من الصّور والمنشورات من داخل المستشفى ظهرت فيها إلى جانب والدها، معبّرةً عن حزنها وقلقها على وضعه الصّحّيّ.

هذا التّطوّر يأتي بعد قرار إخلاء سبيل شجون، بعد أن كشف المحامي جراح مبارك تفاصيل الإفراج عنها، الّذي تمّ بكفالة ماليّة بلغت مئتَي دينار، مع وضعها تحت الإشراف الطّبّيّ.

وكانت صورة الممثّلة الكويتيّة، قد تصدّرت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعدما نشرت وزارة الدّاخلية في الكويت صورتها وهي قيد الاعتقال، إثر ضبطها رسميًّا وبحوزتها مواد مخدّرة ومؤثّرات عقليّة بقصد التّعاطي وذلك في إطار الجهود الأمنيّة المستمرّة الّتي تبذلها الدّولة لمكافحة آفة المخدّرات.