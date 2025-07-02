قبل رحيلها بأيام.. آخر ما كتبته هذه النجمة أثار تفاعل الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - رحلت الممثلة الكورية الجنوبية لي سيو يي، المعروفة بمشاركتها الأخيرة في المسلسل الكوميدي الرومانسي "تأمين الطلاق"، عن عمر ناهز 43 عامًا.

أعلنت مديرة أعمالها، سونغ سيو يي، خبر الوفاة في منشور عبر حسابها الخاص في الأول من تموز، قائلة: "مرحبًا، أنا سونغ سيو يي، مديرة أعمال الممثلة لي سيو يي. أختي الجميلة واللطيفة أصبحت نجمة في السماء في 20 يونيو 2025"، وأضافت أن الخبر قد يكون صادمًا ومحزنًا لمعجبيها، لكنها دعتهم للصلاة من أجل لي، متمنية لها أن تجد السلام في مكان أجمل، ولم تُفصح سونغ عن سبب الوفاة أو تفاصيل ملابساتها حتى الآن.

وقبل وفاتها بنحو أسبوع، نشرت لي سيو يي منشورًا مؤثرًا على حسابها الشخصي، تضمن مقطع فيديو بلغة الإشارة لأغنية I Couldn't Say Anything من إخراج بارك. وعلّقت: "الوقت متأخر جدًا، لكن ارقد بسلام يا أخي.. اليوم أفتقد أخي بقدر ما أفتقد ذاتي المشرقة. أشعر بشيء من الذهول، كأنها إشارة نجاة"، في تعبير هادئ وصادق عن حنينها لشخص عزيز فقدته.

واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة: "أخي... هل أخذته معك؟ شكرًا لأنك تركت لي ذكرى جميلة من أجمل أيامي".