ميرنا وليد - بيروت - حرصت الفنانة والإعلامية رنا سماحة على تهنئة فريق عمل فيلم "في عز الضهر" في العرض الأول للعمل.

وكان لنا لقاء خاص مع سماحة على هامش حضورها العرض.

سماحة وجهت رسالة لفريق عمل "في عز الضهر"، وتحدثت عن المواصفات التي تتمتع بها، وأيضاً عما تقوم بها مع من يضايقها.

من ناحية أخرى تحدثت سماحة عن التغير الحالي في ستايل ملابسها، كما ذكرت الأعمال التي تحضر لها.

سماحة ردت على سؤال عما إذا كانت من الممكن أن تتزوج من جديد بعد انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، كما تحدثت عما إذا كانت ظروفها الشخصية الصعبة التي تُعنى بطلاق غير ودّي حصل معها، تؤثر على عملها.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة : هذا شرطي للزواج من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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