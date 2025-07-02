عمرو دياب يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد "إبتدينا"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري عمرو دياب حماس متابعيه لأحدث الأعمال التي يستعد لطرحها و هي البومه الجديد الذي يحمل إسم "إبتدينا"، حيث قام بطرح البوستر الرسمي عبر حسابه الخاص، معلناً من خلاله عن موعد الطرح بالقول: "تبقى 24 ساعة فقط"، ما يعني أن الألبوم سيصدر غداً.



ما يتميز به الألبوم، هو عودة تعاون عمرو دياب مع الملحن عمرو مصطفى، بعد قطيعة استمرت لسنوات.

الأغنية الرئيسية "ابتدينا" من كلمات تامر حسين، لحن عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي عادل حقي.

يضم الألبوم أسماء معروفة، منها تامر حسين، نادر عبد الله، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد وإسلام زكي. والتوزيع الموسيقي لـ عادل حقي وأسامة الهندي وأحمد إبراهيم.

يذكر أن "إبتدينا" يُطرح بعد مسيرة فنية لـ عمرو دياب، إمتدت لأكثر من 42 عاماً.

