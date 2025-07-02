شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حمو بيكا.. شحتة كاريكا يحذف جميع أغانى الراحل أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان مطرب المهرجانات حمو بيكا حذف أعماله مع أحمد عامر، قرر المطرب الشعبى شحتة كاريكا حذف جميع الأعمال الغنائية التى جمعته مع الراحل أحمد عامر، عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

وكتب شحتة كاريكا عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "تم حذف جميع أغانى أخويا أحمد عامر من على قناتى ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، نتمنى من كل صحاب شركات الإنتاج وكل حد عمل ديو مع أحمد يمسح الأغانى بتاعته وربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويغفر لنا جميعا".

وكان أعلن حمو بيكا عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك": "تم حذف جميع أغانى أخويا أحمد عامر من على قناتى.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. بنتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل فنان عمل دويتو معاه إنه يحذف الأغانى الخاصة بيه.. وربنا يرحمنا جميعاً برحمته الواسعة".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.