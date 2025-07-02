شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطلق ألبومها الجديد "ضريبة البعد" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة أصالة لإصدار ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" غدًا الخميس، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة ما بين الطابع الرومانسي والدرامي، مما يعكس تعدد ألوانها الفنية.

يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة".

شارك في الألبوم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر محمود عليم، الشاعرة منة القيعي، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الشاعر أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن رؤؤل، عمرو الشاذلي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد، بالإضافة إلى إسلام الجريني وجابر جمال. كما يتضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضفي على العمل طابعًا تراثيًا مميزًا.

وتُعتبر أصالة من أشهر الأصوات العربية التي حافظت على مكانتها الفنية عبر سنوات طويلة، حيث نجحت في تجديد نفسها باستمرار مع الحفاظ على هويتها الموسيقية التي أحبها الملايين حول العالم.