شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود والان مع تفاصيل الخبر

اشتعل الجدل من جديد حول حكم الأغانى والغناء بعد وفاة المطرب أحمد عامر ومبادرة عدد من زملائه المطربين بحذف أغانيه ومطالبتهم لشركات الإنتاج والجمهور بحذفها.

ولم يتناول الخلاف طبيعة هذه الأغانى، هل هى أغانٍ جيدة أم سيئة وهل يمكن أن يكون هناك نوع من الغناء حرام وآخر حلال، أم أن الحكم على هذا الفن حكم مطلق بصرف النظر عن جودته أو أهدافه وطبيعته.

الجديد في الجدل الدائر حالياً أنه لم يشتعل بسبب فتوى أو رأى أحد الدعاة أو المشايخ، ولكن أشعله عدد من المطربين الذين طالبوا بحذف أغانى زميلهم بالرغم من أنهم هم أنفسهم لا يزالون يغنون نفس النوعية من الأغانى التي طالبوا بحذفها.

ومع هذا الجدل يصبح من المفيد أن نستعرض ما قاله الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود للفنانة ياسمين الخيام عند احترافها للغناء، وهو ما كشفته الفنانة المعتزلة فى حوار سابق لليوم السابع.

حيث لم يكن قرار احترافها الغناء سهلا، كان من أكثر القرارات التى أثارت الجدل والاختلاف وأحيانا الغضب، فهى ابنة شيخ المقرئين الشيخ محمود خليل الحصرى، لذلك تعرضت للكثير من هجوم المتشددين، ولكن كان للشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رأى آخر يدحض كل آراء مشايخ التطرف.

وقالت ياسمين الخيام لليوم السابع: "لم يكن القرار سهلاً واستشرت عدد من كبار العلماء والمشايخ، ومنهم الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ محمد الغزالى وكثيرون، فأفتونى بأن الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأوصانى الشيخ عبدالحليم محمود أن أغنى أشعار شهاب الدين السهروردى أحد علماء الصوفية وحزينة أننى لم أغنها ولم أعمل بوصيته".

ويؤكد ما قاله الشيخان لياسمين الخيام أنه ليس هناك حكم شرعى مطلق عن الغناء.