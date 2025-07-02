إليكم تفاصلي البوم أصالة "ضريبة البعد" قبل طرحه

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة السورية أصالة لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل إسم "ضريبة البعد" يوم غد الخميس، عبر جميع المنصات الرقمية.

ويتضمن الألبوم "ضريبة البعد" 15 أغنية تجمع بين الطابع الرومانسي والدرامي، في تنوع يعكس الغنى الفني الذي تتميز به أصالة في اختياراتها.

ويحمل الألبوم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الإحساس العاطفي واللون الطربي، من بينها أغنية "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى عدد من الأغاني البارزة مثل "ضريبة البعد" التي تحمل اسم الألبوم، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة"، و"متوحشة".



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