درة تخوض تجربة دراما الصعيد في "مشتهي" وتفاجئ جمهورها بـ"الست لما"

تواصل النجمة درة تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديد "مشتهى"، وهو من تأليف وإخراج باهر رشاد، ومن المقرر الانتهاء من تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استعدادًا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.



تجسد درة في العمل شخصية "مشتهي"، وهي فتاة صعيدية خريجة كلية الألسن قسم إرشاد سياحي، تجد نفسها مجبرة على التخلي عن أحلامها والعمل كمزارعة إلى جانب والدها، بعد تعذر حصولها على وظيفة في مجال تخصصها.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم: خالد زكي، محمد لطفي، تامر هجرس، داليا مصطفى، فتوح أحمد، لبنى ونس، حنان يوسف، عبد الرحيم حسن، عايدة رياض، ميدو ماهر، محمود السراج، تاتيانا، غنوة محمود، علاء زينهم، ومصطفى الغندور.

تدور أحداث المسلسل ما بين الصعيد والقاهرة، في إطار درامي اجتماعي، يسلط الضوء على رحلة البطلة في مواجهة العقبات واسترداد حقوقها.

وغابت درة عن موسم رمضان 2025، وكان آخر ظهور رمضاني لها في 2023 من خلال مسلسل "الأجهر" إلى جانب عمرو سعد، حيث قدمت دور الدكتورة نهلة، حبيبة مصطفى الأجهر، في عمل درامي شعبي نال اهتمامًا واسعًا.

بطولة "الأجهر" ضمت: عمرو سعد، درة، سيد رجب، نور النبوي، أنوشكا، ناهد السباعي، سارة سلامة، عمرو عبد الجليل، محمود قابيل، وأحمد صفوت المسلسل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تواصل درة تصوير مشاهدها في فيلم "الست لما" بطولة يسرا، حيث ظهرت خلال كواليس العمل وهي ترتدي الحجاب، مجسدة شخصية "فاطمة"، فتاة ثلاثينية نشأت في ملجأ أيتام وتحلم بالأمومة، لكن زواجها يتحول إلى مأساة بعد تعرضها للاغتصاب من زوجها (الذي يجسده محمد جمعة) رغم تحذيرات الأطباء من خطورة الحمل على صحتها.

ينتظر أن يثير الفيلم الكثير من الجدل، نظرًا لطرحه قضايا حساسة ومؤلمة تمس فئات مهمشة في المجتمع.

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