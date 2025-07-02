مي كساب تكشف تفاصيل مسلسلها أبطال الجمهورية.. وهذا موعد انطلاق تصويره

موعد انطلاق تصوير مسلسل "أبطال الجمهورية"

مي كساب تنتظر عرض فيلمين جديدين

https://www.instagram.com/p/DKhyahLOgnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKhyahLOgnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKhyahLOgnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ظهور خاص بموسم دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - أعلنت الفنانةعن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم ""، من تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام وإنتاج مها سليم، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالعمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.وكشفت مي كساب لـ"" عن تفاصيل مسلسل "" وقالت إنه ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، وستبدأ تصوير أول مشاهدها في العمل يوم الأحد المقبل 6 يوليو، حيث يتم حالياً الانتهاء من إبرام عمليات التعاقدات مع الأبطال المشاركين في العمل، لافتةً أنه تم التعاقد حتى الآن مع محمود عبدالمغني، محمد جمعة، محمود حافظ.يمكنكِ قراءة.. كرارة وفهمي وياسر وزينة وكندة أبرز نجوم دراما المنصات قريباًوفي نفس السياق بدأتمؤخراً تصوير دورها في الموسم الخامس من مسلسل "" بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انشغال الأبطال والمخرج بأعمال أخرى، والعمل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.وعلى مستوى السينما تنتظرطرح فيلم "" الذي يجمعها بالفنان بيومي فؤاد، حيث تُجسد حلال أحداثه صحفية تدعي "سندس" تواجه العديد من المواقف الكوميدية بسبب طبيعة عملها، كما انتهت من تصوير فيلم آخر وهو "" والذي يجمعها بالفنان أحمد فتحي، وتظهر في العمل بشخصية مصففة شعر ومتزوجة من أحمد فتحي.قد تحب قراءة.. فنانون حققوا نجاحاً بمجالي التمثيل والغناء لدى الجمهور.. تعرفوا إليهمالجدير بالذكر أنكان لها ظهور خاص خلال حلقات مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2025، وجسّدت خلال أحداث العمل شخصية خبيرة توقعات تظهر في التلفزيون خلال بداية الأحداث وتتنبأ بعودة المداح من الموت، ثم تواجه بعد ذلك العديد من المواقف بسبب توقعاتها."المداح 5 – أسطورة العهد" من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».