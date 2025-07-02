مي كساب تكشف تفاصيل مسلسلها أبطال الجمهورية.. وهذا موعد انطلاق تصويره

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - أعلنت الفنانة مي كساب عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "أبطال الجمهورية"، من تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام وإنتاج مها سليم، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالعمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.
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وفي نفس السياق بدأت مي كساب مؤخراً تصوير دورها في الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انشغال الأبطال والمخرج بأعمال أخرى، والعمل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
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"المداح 5 – أسطورة العهد" من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.
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موعد انطلاق تصوير مسلسل "أبطال الجمهورية"وكشفت مي كساب لـ"الخليج 365" عن تفاصيل مسلسل "أبطال الجمهورية" وقالت إنه ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، وستبدأ تصوير أول مشاهدها في العمل يوم الأحد المقبل 6 يوليو، حيث يتم حالياً الانتهاء من إبرام عمليات التعاقدات مع الأبطال المشاركين في العمل، لافتةً أنه تم التعاقد حتى الآن مع محمود عبدالمغني، محمد جمعة، محمود حافظ.
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وفي نفس السياق بدأت مي كساب مؤخراً تصوير دورها في الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انشغال الأبطال والمخرج بأعمال أخرى، والعمل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
مي كساب تنتظر عرض فيلمين جديدينوعلى مستوى السينما تنتظر مي كساب طرح فيلم "آخر رجل في العالم" الذي يجمعها بالفنان بيومي فؤاد، حيث تُجسد حلال أحداثه صحفية تدعي "سندس" تواجه العديد من المواقف الكوميدية بسبب طبيعة عملها، كما انتهت من تصوير فيلم آخر وهو "مؤلف ومخرج وحرامي" والذي يجمعها بالفنان أحمد فتحي، وتظهر في العمل بشخصية مصففة شعر ومتزوجة من أحمد فتحي.
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https://www.instagram.com/p/DKhyahLOgnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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ظهور خاص بموسم دراما رمضان 2025الجدير بالذكر أن مي كساب كان لها ظهور خاص خلال حلقات مسلسل "المداح - أسطورة العهد" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2025، وجسّدت خلال أحداث العمل شخصية خبيرة توقعات تظهر في التلفزيون خلال بداية الأحداث وتتنبأ بعودة المداح من الموت، ثم تواجه بعد ذلك العديد من المواقف بسبب توقعاتها.
"المداح 5 – أسطورة العهد" من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».