The Fast and the Furious.. سلسلة الأكشن التي حققت النجاح الأبرز على مدار سنوات

عالم سباق السيارات يُلهم المُخرج بأول جزء في الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - تعد سلسلة أفلاممن أبرز وأنجح سلاسل الأفلام السينمائية والتي حققت نجاحًا وإنتشارًا كبيرًا حول العالم على مدار السنوات الماضية نظرًا لما تمتعت به تلك الأفلام سواء من إنتماءها لنوعيةوهو نوع الأفلام المُفضل لقطاع كبير من الجمهور حول العالم وأيضًا تجسيد عدد كبير منلبطولة الأجزاء المُختلفة للفيلم.تدور سلسلة أفلام The Fast and the Furious بشكل عام حول عالم سباق السيارات وأيضًا ما يُحيط به من العوالم الأخرى ما بين الجريمة والجاسوسية، وقد استلهم مُخرج الجزء الأول من الفيلم روب كوهين من مقال تم نشره عام 1998 عن سباق السيارات.وكانت الفكرة الرئيسية التي تناولها المقال هو مسابقات السيارات التي تُقام في شوارع نيويورك، وبعد مرور فترة شاهد المخرج أيضًا سباق سيارات تم إقامته في لوس أنجلوس لتأتي من هنا فكرة تقديم فيلم عن هذا العالم وما يُحيط به بالكثير من التفاصيل.وبالفعل في عام 2001 يتم عرض فيلم " The Fast and the Furious" وهو الجزء الأول من السلسلة السينمائية وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وقد شارك ببطولة الفيلم النجم العالمي فان ديزل والذي أصبح فيما بعد بطل السلسلة، أمام كل من النجم الراحل بول واكر، ميشيل رودريغيز، ريك يون والعديد من الفنانين.

نجاح مستمر على مدار ما يُقارب الربع قرن

بعد النجاح الذي حققه فيلم " The Fast and the Furious" يتم عرض الجزء الثاني منه عام 2003 بعنوان "2 Fast 2 Furious" والذي جاء من إخراج جون سينغلتون وشارك ببطولته بول واكر، تيريس جيبسون، كول هوسر والعديد من الفنانين.وعلى مدار الأعوام التالية تم عرض عدد من أجزاء الفيلم والتي لاقت نجاحًا ووصلت 10 أجزاء ودارت أحداثها بالعديد من المناطق حول العالم وهي: " The Fast and the Furious: Tokyo Drift – 2006، The Fast and the Furious 4 – 2009، Fast Five – 2011، Fast & Furious 6 – 2013، Furious 7 – 2015، Fast & Furious 8 – 2017، Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw – 2019، Fast & Furious 9 – 2021".وفي عام 2023 كان قد تم عرض آخر أجزاء سلسلة أفلام " The Fast and the Furious" والذي جاء بعنوان "Fast X" والذي يعد الجزء العاشر وجسد بطولته النجم فان ديزل.وخلال الأيام الماضية كان قد أكد النجم العالمي فان ديزل موعد إصدار الجزء الجديد من سلسلة أفلام fast & furious، وأيضاً عودة الشخصية التي جسدها النجم الراحل بول ووكر خلال الأجزاء الماضية "برايان أوكونر" موضحًا بأن الجزء الجديد من الفيلم سيتم عرضه في أبريل 2027، وأن سيشهد عودة أحداث سلسلة الأفلام إلى لوس أنجلوس، وعودة سباقات السيارات في الشوارع، وأيضًا ظهور شخصية "دوم" والتي جسدها خلال الأجزاء السابقة والشخصية التي جسدها النجم الراحل بول ووكر "برايان أوكونر".