جينيفر أنيستون تُقدم مسلسلًا جديدًا مستوحى من مذكرات جينيت مكوردي

جينيفر أنيستون تُجسد شخصية أم نرجسية خلال أحداث المسلسل

https://www.instagram.com/p/DLkls2lPMWA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLkls2lPMWA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLkls2lPMWA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جينيفر أنيستون تؤكد بأنها تتمنى أن تُقدم فيلمًا موسيقيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - تم الإعلان عن مُشاركة النجمة العالميةفي بطولة مسلسل تلفزيوني جديد يأتي بعنوان "أنا سعيدة بوفاة أمي" والذي تأتي أحداثه مستوحاة من مذكرات الممثلةوالتي كانت قد تصدرت قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا.وبحسب بيان أصدرته منصة " Apple TV+" فإن مسلسل "أنا سعيدة بوفاة أمي" ستدور أحداثه في إطار إنساني كوميدي من خلال استعراض للمعاناة التي عاشتها وكتبت عنهافي مذكراتها وتعاملها مع والدتها المتسلطة والمسيطرة، كما أوضح البيان بأن أحداث المسلسل ستدور حول ممثلة صغيرة في السن تبلغ 18 عامًا وتُشارك في برنامج أطفال ناجح وعلاقتها مع والدتها النرجسية والتي تستمتع بكونها أمًا لنجمة وفنانة وقد تم الإعلان عن تجسيد النجمة العالمية جينيفر أنيستون شخصية الأم بالمسلسل.كما تم الإعلان عن أن كاتبة المذكرات الممثلة جينيت مكوردي ستتولى كتابة المسلسل كما تُشارك في الإنتاج والإدارة مع، فيما ستكون النجمة جينيفر أنيستون هي المنتجة التنفيذية لمسلسل "أنا سعيدة بوفاة أمي".وعلى جانب آخر كانت قد كشفت النجمة جينيفر أنيستون عن أمنيتها التي مازالت تحلم بتحقيقها وتأتي بأول قائمة أمنياتها في العمل، وهي أن تقوم بإنتاج وتمثيل فيلم موسيقي، مؤكدة بأنها دوماً ما أحبت الأفلام الموسيقية وتشعر بأنها تحمل طاقة خاصة بداخلها تجمع بين الغناء والتمثيل والرقص.يُمكنكم قراءة:وأضافت النجمة جينيفر أنيستون بأنها تُريد أن تتحدى نفسها وتخوض تلك التجربة يوماً ما، وقالت مازحة بأنها فقط تحتاج إلى بعض الدروس الإضافية في الغناء، ولكنها متحمسة لاستكشاف هذا المجال، موضحة بأنها تستلهم من زملائها في الوسط الفني الذين جرّبوا أدواراً متنوعة، حيث أكدت إعجابها بالأعمال الموسيقية الناجحة مثل "لا لا لاند" وأنها تأمل في تقديم عمل يجمع بين شغفها بالتمثيل وقدرتها على سرد القصص بطريقة مبتكرة، وفقاً لما جاء بـ"People".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».